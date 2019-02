Focuri de arma intr-o localitate din raionul Straseni. Un tanar de 23 de ani a fost ranit din greseala in regiunea capului si a ajuns in stare grava la spital

Potrivit politiei, totul a avut loc intr-o localitate din raionul Straseni. Trei tineri cu varstele cuprinse intre 22 si 23 de ani sarbatoreau in ograda unui prieten. Intr-un moment dat intre tineri si niste trecatori sa iscat o cearta si s-au luat la pumni.

Unul dintre tineri a fugit in casa pentru a-i cere ajutorul tatalui sau. Barbatul a luat din safeu arma si a impuscat o data in aer, pentru a-i desparti astfel pe tineri , insa nu a reusit. Dupa scurt timp, barbatul a fost lovit peste mana in care tinea arma, si din intamplare a tras in tanarul de 23 de ani astfel ranindul in regiunea capului. Baiatul a ajuns in stare grava la spital.

Politia investigheaza cazul.