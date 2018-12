Forfota mare in aceste zile la punctele de colectare a coletelor. De sarbatori, moldovenii care au rude peste hotare se imbulzesc pentru a le transmite spiritul Craciunului prin mirosul de cozonaci, mere si vin - VIDEO

Raisa ne-a povestit ca fiica sa este plecata in Italia de 12 ani. Deoarece de mica a obisnuit-o sa aiba pe masa de sarbatoare dulceata de prune, care-i place la nebunie, femeia ii trimite cate un borcan in fiecare an, in ajun de Craciun. Stie ca gemul de prune poate fi gasit si in magazinele italienesti, doar ca nu va avea gustul copilariei, spune femeia.

Raisa CRISTALOV: “Am pus usturoi, hrisca, dulceata. Vor si ei sa guste de acasa. Este si acolo, dar ce-i de casa nu se comPara cu de acolo.”

Si Vasile sune ca i-a pregatit cumnatei sale un colet in care a pus de toate.

Vasile: “Vreau sa transmit si am inghetat. Si gaina si vin alb si rosu si mirodenii pentru bors si ceai.”

Nicoleta nu si-a vazut mama de ani de zile, iar ca sa-i mai aline dorul ii trimite in fiecare an de Craciun, bunataturi de acasa.

Nicoleta: “Ii transmit un cadou mamei mele. Ii spun ca o iubesc tare si mi-e dor de ea. Nu va spun ca e cadou”

Soferii spun ca verifica fiecare colet inainte de a-l lua in primire, pentru ca la vama sunt si restrictii.

“Tigari, carne, nu dau voie la vama.”

Pentru ca nu pot sa vina acasa de sarbatori in fiecare an, moldovenii care muncesc peste hotare le trimit apropiatilor tot felul de bunataturi si cadouri. Oamenii se bucura de ele, dar spun ca cel mai mult si-ar dori sa-i aiba pe cei dragi alaturi.

“Primesc de la copii si de la nepoti. Cele frumoase si gustoase. Cadoui in primul rand. Mai trimit copii si hainute. Mare bucurie.”

“In primul rand un aparat de bucatarie pentru ca este la reducere, apoi checul traditional italienesc si dulciuri de la bunica.”

Tarifele de transport pornesc de la un euro per kilogram.