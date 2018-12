Forfota mare la pietele din capitala. Moldoveni au lasat cumpraturile pentru Revelion pe ultima suta de metri - VIDEO

Asa cum multi au lasat cumparaturile pe ultima zi, astazi la piata centrala erau zeci de oameni. La mare cautare au fost cadourile.

„Vrem sa facem cadouri pentru copiii sa le impachetam ca sa fie surpriza pentru ei. -De ce ati lasat pe ultima zi?-Pentru ca eram la serviciu."

„Pentru ca lucram nu avem timp, ultima zi chiar. Am luat ceea ce m-am gandit.”

Iar altii au venit astazi la piata pentru a se aproviziona cu produse pentru masa de Revelion.

„Am venit sa suplinez din ce mai trebuie, in rest am de toate. Niste fructe si legume atat.”

„Am luat si in cursul saptamanii, azi am luat ce nu am dovedit sa iau.”

„Cartofi, ceapa, usturoi si morcov, iar pentru cei mici am luat poama si mere. Eu si ieri am fost, trebuie cate putin de cumparat, deoarece e greu de dus.”

Vanzatorii spun ca sunt nevoiti sa iasa la lucru in ajun de revelion pentru ca mai sunt din cei care nu au reusit sa cumpere tot de ce au nevoie pentru sarbatori, iar un ban in plus nu incurca niciodata.

„Da cum sa nu iesim e ultima zi, mai forfoteste lumea. Trebuie sa-i deservim si pe cei care sunt la lucru.”

„Am iesit sa facem bani, sa facem ca si noi sa intalnim anul nou. E mica pensia pe care o avem.”

„Trebuie sa fac bani, nu-mi ajunge bani.”

Desi politia spune ca vanzarea articolelor pirotehnice fara autorizatie este interzisa si se pedepseste cu o amenda de pana la 7 mii 5 sute de lei, acestea pot fi gasite cu usurinta in piete. Paznicul de la piata centrala nu ne-a lasat sa ne apropiem de aceste tarabe cu camera de luat vederi, asa ca am mers acolo cu o camera ascunsa.

Vanzatorul ne-a asigurat ca produsele pirotehnice sunt bune si ca ar corespunde tuturor normelor de securitate.

La marginea pietei am gasit un alt vanzator, care avea un asortiment larg de pirotehnice. Si acesta ne-a asigurat ca produsele sunt de calitate buna.

Maine si poimaine, pietele din capitala vor fi inchise.