Potrivit politiei, baietii care au intre 19 si 20 de ani au patruns in cel putin trei case din sectorul Rascani al capitalei in ultimele doua luni. Ei au furat bani si bunuri in valoare de 400 de mii de lei. Indivizii sunt in arest pentru 30 de zile si risca 12 ani de inchisoare.