Fosta candidata la localele din Balti, dar si o consultanta in domeniul afacerilor s-au lansat in parlamentare pe cele doua circumscriptii de acolo - VIDEO

Zeci de localnici si sustinatori ai blocului ACUM si-au dat intalnire in sala teatrului national din Balti “Vasile Alecsandri”. Candidatele, Elena Bordianu si Arina Spataru, de pe circumscriptiile 9 si respectiv 10 s-au lansat astfel in campanie.

Elena BORDIANU, CANDIDAT ACUM, CIRCUMSCRIPTIA NR 9, BALTI: “De profesie sunt profesoara de limba si literatura romana, dar viata odata cu trecerea traiului in Balti m-a ajutat sa la reprofilez. Ajut tinerii, cei care vor sa isi lanseze o afacere.”

Arina SPATARU, CANDIDAT ACUM, CIRCUMSCRIPTIA NR 10, BALTI: “Eu ii spun ucilca, ea tot timpul a fost prea corecta, a invatat limba romana, pentru ca ea este profesoara de romana. Eu sunt de la Balti, eu nici in rusa normal nici in romana.”

Sa le sustina au venit alti doi candidati de la ACUM, Maria Ciobanu de pe circumscriptia Telenesti si Igor Munteanu, pe cea de la Calarasi.

Arina SPATARU, CANDIDAT ACUM, CIRCUMSCRIPTIA NR 10, BALTI: “Pentru prima data in istoria mun. Balti, dreapta are un singur candidat si asta datorita noua, celor care am dat dovata de unitate, nu am tras la ranze sau la principialitate."

Elena BORDIANU, CANDIDAT ACUM, CIRCUMSCRIPTIA NR 9, BALTI: “Sa pui la cale o campanie presupune niste cheltuieli, de aceea vin cu un apel ca fiecare sa ne ajute.”

Pe circumscriptia nr 9 din Balti concureaza Serghei Buzurnii de la PDM, Alexandr Usatii de la PSRM, Igor Himici de la formatiunea lui Sor, Ivan Osoianu de la PN, Said-Muhmat Amaev de la PCRM si independentele Diana Grosu si Renata Gradinaru. Pe circumscriptia nr 10 din Balti lupta democratul Serghei Iordan, socialistul Alexandr Nesterovschi, comunistul Serghei Rubtov, Pavel Verejanu de la SOR si Elena Gritco de la PN.