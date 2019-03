Fostul angajat de la Posta Moldovei, Sergiu Cebotari, care in 2012 a dezvaluit schema de contrabanda cu anabolizante din interiorul intreprinderii, a fost condamnat la opt ani de puscarie - VIDEO

Angela ISTRATI, AVOCAT: „ - Este in siguranta. „

Avocatul lui Sergiu Cebotari nu ne-a spus unde se afla acesta, dar potrivit liderului PPDA, Andrei Nastase, el ar fi plecat din tara.

Andrei NASTASE, DEPUTAT BLOCUL ACUM: „ - El se afla peste hotare. „

Totodata, intr-un live pe facebook, Nastase a spus ca va trimite demersuri catre autoritatile europene pentru ca Sergiu Cebotari sa primeasca azil politic.

Sergiu Cebotari a fost condamnat la 8 ani de inchisoare de catre Judecatoria Ungheni, intr-un penitenciar de tip semi-inchis, dar si a fost privat de dreptul de a desfasura antreprenoriat si a ocupa anumite functii, pentru o perioada de 4 ani.

Sentina vine, dupa ce 16 oameni s-au plans ca el i-ar fi impus sa munceasca fortat, iar o alta persoana l-a acuzat pe Cebotari ca i-ar fi delapidat averea. In 2012, Cebotari a spus ca la „Posta Moldovei” ar exista o schema de contrabanda cu anabolizante. Mai exact, prin intermediul institutiei, zeci de colete in care erau ascunse substante interzise ar fi fost transmise in tari din UE, dar si Statele Unite.

In urma acestor declaratii, Cebotari si-a pierdut functia si a fost initiata o ancheta, care, insa, nu a fost finalizata.