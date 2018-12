Fostul deputat Veaceslav Platon, condamnat, ieri, la 25 de ani puscarie. Decizia luata de Curtea de Apel Chisinau

Veaceslav Platon a fost condamnat la 25 de ani de puscarie, in dosarul in care e acuzat de escrocherie si corupere a mascatilor de la Pantera.

Contactati de noi, responsabilii de la Curtea de Apel ne-au spus ca decizia a fost pronuntata, ieri, 14 decembrie.

"A fost recunoscut vinovat in baza art. 42 aliniat 3, art. 27, art. 190 aliniat 3 si 5 si art. 325 aliniat 2. Magistratii l-au condamnat la 25 de ani de inchisoare", ne-au declarat responsabilii de la Curtea de Apel Chisinau. Decizia poate fi atacata la Curtea Suprema de Justitie.

Decizia motivata a Curtii de Apel, pe acest caz, urmeaza sa fie pronuntata pe 14 ianuarie 2019.

In 2017, omul de afaceri a fost condamnat la 18 ani de inchisoare pentru escrocherie si spalare de bani in proportii deosebit de mari in dosarul BEM.

Peste cateva luni, el a primit inca 12 ani de inchisoare intr-un alt dosar pornit pentru infractiuni similare. Cele doua pedepse urmeaza sa fie cumulate dupa ce deciziile vor fi definitive.

Platon se declara nevinovat si spune ca este vorba de actiuni politice in spatele carora ar sta Vlad Plahotniuc. Ultimul respinge acuzatiile.