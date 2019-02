Fostul guvernator al BNM a demisionat pentru ca nu a vrut sa fie implicat intr-o noua frauda bancara. O spune Veaceslav Platon, condamnat la inchisoare in dosarul miliardului furat. El arata cu degetul catre Vlad Plahotniuc - VIDEO

Veaceslav PLATON, FOST DEPUTAT SI OM DE AFACERI, CONDAMNAT LA INCHISOARE: "Nu au trecut nici doua luni, ca deja a devenit clar motivul pentru care Sergiu Cioclea a demisionat. Nevrand sa participe intr-o noua escrocherie pusa la cale de Plahotniuc, de a fura dintr-o alta banca, Cioclea nu a vrut sa dea acordul misteriosilor bulgari pentru cumpararea Moldindconbank. Aici nu trebuie sa fii intelectual, ca sa intelegi, ca in spatele bulgarilor sta Vlad Plahotniuc.”

Este o frantura din mesajul lui Platon postat pe pagina sa de Facebook. Acesta vorbeste despre un nou jaf, doar ca de aceasta data cu implicarea Moldindconbank.

Veaceslav PLATON, FOST DEPUTAT SI OM DE AFACERI, CONDAMNAT LA INCHISOARE: “Companiile lui Plahotniuc deja au luat credite de la Moldindconbank. Banii vor fi invartiti pe conturi straine, pentru ca apoi sa se intoarca in Moldova sub forma banilor “bulgari”. In continuare, la fel ca schema din 2014.”

Declaratiile vin in contextul in care o companie bulgara a semnat de curand antecontractul pentru cumpararea pachetului de actiuni al Moldindconbank, iar curand ar urma sa aiba loc si o licitatie pentru desemnarea castigatorului.

Inca nu am primit un comentariu de la Sergiu Cioclea, in legatura cu afirmatiile lui Platon. Liderul PD, vizat si el in postare, nu ne-a raspuns la telefon, dar purtatorul de cuvant al partidului, Vitalie Gamurari ne-a spus ca nu ar trebuie sa luam in serios niste declaratii ale unui condamnat, care vrea doar sa atraga atentia publicului.

Vitalie GAMURARI, PURTATORUL DE CUVANT AL PARTIDULUI DEMOCRAT: “Daca nu ar fi existat asemenea transparenta si modificari, pentru neadmiterea pe viitor a unei asemenea fraude, atunci credeti-ma ca niciun jucator important de talie mondiala nu ar fi venit pe piata moldoveneasca.”

Nu este prima oara cand fostul deputat face acuzatii la adresa lui Plahotniuc. Anterior l-a acuzat ca ar fi beneficiarul final al miliardului furat acum 5 ani.

Platon se afla in penitenciarul numarul 13 si isi ispaseste pedeapsa de 18 ani de inchisoare pentru escrocherie si spalare de bani in proportii deosebit de mari in dosarul BEM. Acesta a primit inca 12 ani de inchisoare intr-un alt dosar pornit pentru infractiuni similare.

Cele doua pedepse urmeaza sa fie cumulate dupa ce deciziile vor fi definitive. Platon se declara nevinovat si spune ca este vorba de actiuni politice in spatele carora ar sta Vlad Plahotniuc. Ultimul respinge acuzatiile.