Fostul premier Victor Ponta da vina pe Romania pentru ca nu s-a construit gazoductul - mold-street.com

Politicianul a sustinut ca din punctul de vedere al infrastructurii, Republica Moldova este dependenta fata de gazul din Rusia, de aceea este important ca sa aiba doi furnizori de gaze naturale.

Interconexiunea energetica si gaziera

„Eu nu am zis niciodata ca Republica Moldova trebuie sa ia gazul numai din Romania. Trebuie sa-l ia de unde este mai ieftin. De unde e mai sigur. Daca e mai ieftin din Rusia, il ei de acolo. Daca ai un singur furnizor, acela intodeauna te tine cuu spatele la perete”, a mentionat fostul premier al Romaniei.



Cat despre gazoductul Iasi-Ungheni(cu extinderea pana la Chisinau), unul dintre proiectele de infrastructura, lansate in perioada in care a fost prim-ministru, Victor Ponta a spus ca a fost obtinut acordul cu BERD-ul pentru finantare.

„S-au miscat mult mai greu: 2016, 2017. E din vina Romaniei, nu din cea a Republicii Moldova. Pentru ca si noi la Bucuresti schimbam guverne. Am vazut ca in sfarsit s-au semnat toate contractele pentru proiectare si executie si sper cat mai repede, aici, in Chisinau, sa aveti posibilitatea daca nu vine gaz din Est, sa vina gaz din Vest”, a afirmat Ponta.

