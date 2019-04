Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu candideaza la alegerile europarlamentare de pe 26 mai. Acesta va deschide lista Partidului Miscarea Populara, fiind urmat de presedintele formatiunii, Eugen Tomac - VIDEO

Traian BASESCU, FOSTUL PRESEDINTE AL ROMANIEI: “Romanii sunt pacaliti de demagogi, care isi latra patriotismul. Patriotismul e ca dragostea de mama. Se poarta in suflet, nu se latra. Eu o sa incerc sa le spun romanilor sa nu se lase pacaliti”.

Recent, Partidul Miscarea Populara a depus la Biroul Electoral Central peste 4 sute de mii de semnaturi in sustinerea formatiunii politice pentru alegerile europarlamentare de la sfarsitul lunii mai.

Traian BASESCU, FOSTUL PRESEDINTE AL ROMANIEI: "Ne-am inregistrat pentru competitia electorala. Suntem valizi de lupta politica...419.00 valide"

Partidul Miscarea Populara intra in cursa electorala pentru Parlamentul European cu sloganul “Uniti in Europa.” Obiectivele principale ale formatiunii sunt: implementarea proiectului Statelor Unite ale Europei, care presupune accelerarea integrarii europene; sustinerea celor 3,5 milioane de romani plecati la munca in state din Uniunea Europeana; si, mai ales, implinirea dezideratului de reintregire a tarii, prin unirea Republicii Moldova cu Roma.

