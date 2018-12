Fostul pretendent la sefia capitalei, Ion Ceban, va candida pe listele partidului socialist la parlamentare - VIDEO

Ion CEBAN, CONSILIER PSRM: “Pe liste o sa candidez pentru ca sunt prea multe lucruri de care ma ocup eu si mi-ar lua prea mult timp.”

Ion Ceban vrea sa ajunga, din nou, in Parlament, asa ca in urmatoarele luni se va antrena in campania electorala, candidand pe listele de partid a socialistilor. Intr-o conferinta in care a iesit sa faca bilantul anului, Ceban a pus in fruntea realizarilor politice a PSRM de la primarie - plecare fostului edil, Dorin Chirtoaca.

Ion CEBAN, CONSILIER PSRM: “Noi am deconspirat treptat, si in 2018 am scapat de el si sunt absolut sigur ca la primarie nu-l vom vedea.”

Ceban l-a criticat pe fostul sau concurent la alegerile locale, Andrei Nastase, acuzandu-l ca nu s-a implicat in rezolvarea problemelor orasului, dupa ce scrutinul nu a fost validat. Liderul PPDA nu ne-a raspuns la telefeon pentru comentarii. In schimb, despre primarul interimar, Ruslan Codreanu s-a exprimat cu grija.

Ion CEBAN, CONSILIER PSRM: “Încă în alegeri i-am spus că e mincinos, dar au trebuit să treacă câteva luni ca să-i demonstrez acest lucru în judecată. “Este bine măcar că dl Codreanu nu se amestecă în activitatea CMC, iar Executivul (direcţiile), raportează cu regularitate cum se implementează anumite decizii.”

Ion Ceban s-a laudat cu initiativele fractiunii din primarie, printre care adaos la salariu pentru profesori, compensatii pentru transportul public si constructia terenurilor de joaca in capitala. Desi intr-un raport de monitorizare a partidelor, prezentat de PROMO-LEX, se arata ca PSRM isi atribuie meritele proiectelor realizate din bani municipali, Ceban spune ca nu vede in asta o problema.