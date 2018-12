Fostul procuror general, Corneliu Gurin, a fost desemnat judecator la Curtea Constitutionala - VIDEO

Desi subiectul nu era inregistrat pe ordinea de zi a sedintei, presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu, a declarat ca a primit o solicitare de la Curtea Constitutionala, privind desemnarea unui nou judecator.

Astfel, membrii CSM l-au sunat pe Corneliu Gurin si l-au intrebat daca isi doreste functia, iar el a acceptat.Pentru Ziarul de Garda, fostul procuror general a declarat ca decizia este o surpriza neasteptata pentru el si ca a simtit ca activitatea sa de pana acum a fost apreciata.

Gurin a ocupat fotoliul de procuror general, in aprilie 2013, in urma unei hotarari a Parlamentului, inlocuindu-l pe Valeriu Zubco, demis in urma incidentului de la Padurea Domneasca. Gurin a fost prezentat atunci subalternilor sai de la Procuratura Generala de catre Marian Lupu, care era presedintele Parlamentului si liderul democratilor.

Doua saptamani mai tarziu, Gurin a fost revocat din functie. Atunci, socialistii si liberal-democratii au cerut crearea unei comisii, pentru a verifica cu cate voturi el a fost numit in functie, dar si CV-ul acestuia, despre care se spunea ca ar fi fost falsificat.

In mai, el a fost restabilit de Curtea Constitutionala si a ocupat fotoliul de procuror general pana in februarie, 2016, cand si-a dat demisia. In calitate de procuror general, Gurin a fost cel care a cerut ridicarea imunitatii lui Vlad Filat, pentru anchetarea si arestarea fostului premier condamnat deja pentru trafic de influenta si corupere pasiva.