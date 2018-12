Fostul vicepresedinte liberal, Valeriu Munteanu, se retrage din partid si se alatura blocului ACUM, pentru ca liberalii ar ezita sa faca front comun cu fortele de opozitie de dreapta - VIDEO

Valeriu MUNTEANU, EX-VICEPRESEDINTE PL: “PL a decis sa mearga intr-o directie si eu in alta. Am decis ca nu pot fi partas la asa ceva/ si am decis sa ma retrag.”

Fostul vicepresedinte liberal spune ca o ia pe alt drum, pentru ca nu s-ar intelege cu liderul PL si unchiul sau, Mihai Ghimpu, in privinta scrutinului parlamentar din februarie 2019.

Valeriu MUNTEANU, EX-VICEPRESEDINTE PL: “Domnul Mihai Ghimpu, conducaorul PL nu doreste ca partidul sa mearga in blocul opozitiei unite. De ce nu doreste? Istoria va clarifica acest lucru. Dar cel ami amre regret este domnul Dorin Chirtoaca care nu poate sa vina cu o viziune proprie pe acest subiect crucial pentru cetatenii RM si se subordoneaza agendei impuse de domnul Ghimpu.”

Asa ca, odata iesit din formatiune, Munteanu spune ca nu se va afilia altui partid pana cel putin dupa parlamentare. Dar, intre timp, va colabora cu PAS si PPDA.

Intr-o postare pe facebook, Mihai Ghimpu spunea ieri ca la Consiliul Republican al formatiunii s-ar fi decis ca liberalii vor candida separat, doar ca vor coordona cu blocul ACUM anumiti membri pe circumscriptii.

Asta in timp ce tot ieri, Dorin Chirtoaca zicea ca declaratiile lui Valeriu Munteanu sunt false si ca el mereu ar fi insistat pe o colaborare cu PAS, PPDA si PLDM. Astazi, Ghimpu a reactionat din nou si a venit cu un mesaj care il contrazice pe cel de ieri.

Mihai GHIMPU, FOST LIDER PL: “Valeriu totusi esti un mincinos, Dorin are dreptate. De ce crezi ca membrii Consiliului n-au tinut cont de ce ai spus tu, iar in final tu ai propus sa nu participam in alegerile din februarie. Despre participarea pe lista ACUM NICI NU S-A DISCUTAT, de aceea Presedintele Dorin Chirtoaca are dreptate in ceea ce a spus.”

Am incercat sa discutam la camera cu Dorin Chirtoaca si Mihai Ghimpu, dar acestia nu au raspuns la apelurile noastre. Valeriu Munteanu are 37 de ani si a fost membru PL timp de 11 ani.

Aceasta a fost si primar in satul Floreni din 2007 pana in 2009, dupa care a devenit deputat, functie pe care a detinut-o pana in 2015, pentru ca mai apoi dupa sa devina ministru al Mediului. In mai 2018, acesta a candidat la functie de primar al capitalei, dar a obtinut doar 3,60 la suta din sufragii.