Franta retraieste cosmarul unui atac terorist. Un barbat a deschis focul in centrul orasului Strasbourg, in apropiere de targul de Craciun - VIDEO

Primele focuri au rasunat pe o strada din centrul orasului, foarte aproape de targul de Craciun. Un individ inarmat cu un pistol automat a inceput sa traga in oameni. Impuscaturile au provocat panica.

Piata a fost evacuata, iar localnicii si turistii au inceput sa caute adapost in barurile si restaurantele din zona. Despre incident a scris pe Facebook si liderul platformei DA, Andrei Nastase, care se afla ieri la Strassbourg impreuna cu lidera PAS, Maia Sandu. Potrivit lui Nastase, ei n-au patit nimic. Intre timp, numeroase ambulante au fost trimise la fata locului ca sa preia ranitii, 12 la numar.

Primarul le-a cerut localnicilor sa nu iasa din case, iar sediul Parlamentului European, aflat nu departe de locul atacului, a fost inchis.

Siegfried MURESAN, EUROPARLAMENTAR: “Nimeni nu poate parasi incinta, deoarece nu e clar ca esti in siguranta in afara Parlamentului."

Dan NICA, EUROPARLAMENTAR: “Cladirea e inchisa, nu se intra, nu se iesa.”

Putin dupa miezul noptii, eurodeputatii au putut sa paraseasca cladirea. Sala sporturilor din Strasbourg a fost si-a deschis usile in plina noapte ca sa-i adaposteasca pe cei care nu puteau ajunge acasa. Sutele de oameni refugiati acolo au au intonat intr-un glas imnul Frantei.

In tot acest timp, atacatorul a fost zarit de militarii care activau in cadrul operatiunii Santinela, pentru protectie in caz de atac terorist. Acestia au deschis focul si l-au ranit pe individ, care, insa, a reusit sa fuga.

Cristophe CASTANER, MINISTRUL FRANCEZ DE INTERNE: ” 350 de persoane au fost mobilizate pentru a-l gasi pe suspect – 100 de politisti cu doua elcoptere si soldati din cadrul operatiunii “Santinela”".

Agresorul a fost identificat. Este vorba despre un tanar de 29 de ani nascut la Strasbourg. El se afla in evidenta politiei pentru diferite infractiuni. Presa franceza a publicat si o presupusa fotografie a suspectului.

Cristophe CASTANER, MINISTRUL FRANCEZ DE INTERNE: ”Nivelul amenintarii teroriste in Franta a fost ridicat la maxim. A fost inasprit controlul la frontiera, masurile de securitate in locurile publice, inclusiv in pietele de Craciun din toata tara, au fost sporite.”

Atentatul nu a fost revendicat, dar anterior gruparea terorista Statul Islamic a amenintat ca va ataca targurile de Craciun din Europa.