Fraza “in masina-i ca in sauna”, pe care o auzim des in timpul verii, a devenit cat se poate de reala. Un tanar din Ungheni a construit cu propriile maini o sauna pe patru roti - VIDEO

“Buna ziua, bine ati venit. Va invit la mine la sauna...”

Asa isi intampina Octavian Moraru clientii, la sauna pe patru roti, unica de acest fel la noi in tara. In microbuzul lung de trei metri si jumatate si lat de doi metri, in care anterior vindea vata de zahar si popcorn, si-a amenajat o adevarata oaza de relaxare.

Ocatvian MORARU: “Camera de odihna. Aici stam la masa. Cusmele pentru temperatura mare sa nu doara capul, vestiarul. “

“Deschidem usa si intram in sauna. Termometru avem, temeratura se ridica pana la 150 de grade.”

Si daca cheful are loc inauntru, focul se atata de afara.

Ocatvian MORARU: -”De aici aprindem focul, sa nu facem murdarie inauntru.”

"S-a pornit...mai jos pentru a scoate cenusa.”

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: “Dupa ce atmosfera s-a incins la propriu, iar termometrul ne indica 100 de grade, pentru a face aerul mai umed.”

Ocatvian MORARU: ”-Cum are loc o petrecere cand se intalnesc prietenii? La maxim. E ceva deosebit si unde nu m-as duce, putem face galagie, dar nu se aude afra. Iarna ne-am dus in parc, am strans zapada gramasi si saream pe rand.”

Iar de aceasta placere au avut parte chiar si cei mai evlaviosi.

Ocatvian MORARU: “La Boboteaza, am dus-o la manastire si toti dupa ce ieseau din apa sfintita, intrau in sauna si se incalzeau. Primul a intrat preotul.”

Octavian spune ca ideea i-a aparut la o ceasca de cafea. Satul sa munceasca peste hotare, si-a zis ca va reinventa masina veche a familiei, care aproape ca iesise din uz.

Ocatvian MORARU: -”In trei zile am facut planul, cum vreau sa fie camera de odihna, cea de sauna. In doua saptamani s-a terminat tot.”

Spune ca pe langa cele cateva mii de euro a investit in proiectul sau rabdare, ambitie, multa munca, dar si o tehnica speciala.

Ocatvian MORARU: -”Inainte de a pune lemnul trebuie sa pui staniol si tesatura, ca sa nu iasa caldura.”

”-Esti gata sa mergi in orice colt al tarii? -Da, oriunde. Chiar si in Moscova. Unde trebuie, acolo ma duc.”

” M-au sunat, le-am adus sauna, o las si peste cate ore trebuie vin si o iau. Sau in mijlocul padurii, la un iaz.”

Asa cum in sauna respectiva incap pana la sase persoane, tanarul spune ca in curand va mai amenaja una mult mai incapatoare si mai luxoasa. Aceasta va avea cabina de dus, televizor si chiar karaoke.