Functionarii corupti sa fie condamnati la moarte - cu acest obiectiv electoral a venit la CEC activistul Andrei Donica. El a depus dosarul ca sa-si inregistreze miscarea pe care o conduce in batalia electorala - VIDEO

Andrei DONICA, PRESEDINTELE MISCARII PROFESIONISTILOR “SPERANTA”: „Vom fi unica miscare pe buletinul de vot.“

Andrei Donica spune ca a decis sa candideze in semn de protest fata de partidele corupte care s-au perindat pe la guvernare de-a lungul anilor.

Andrei DONICA, PRESEDINTELE MISCARII PROFESIONISTILOR “SPERANTA”: „Coruptia se poate opri cu pedeapsa cu moartea. Nici un partid nu va vrea sa opteze pentru pedeapsa cu moartea.”

Miscarea “Speranta” va participa si la refendumul consulativ initiat de democrati. Andrei Donica a devenit cunoscut publicului, mai ales dupa ce in septembrie 2016 l-a stropit cu lapte pe ministrul Finantelor de atunci, actualul guvernator al BNM, Octavian Armasu. In acest fel el i-a reprosat functionarului faptul ca guvernarea a pus pe umerii cetatenilor datoria generata de furtul miliardului. Activistul a fost condamnat atunci la un an de inchisoare cu suspendare.