Functionarii corupti sa fie condamnati la moarte, partidele care nu au fost votate de proprii membri sa fie lichidate, iar detinutii condamnati pentru infractiuni minore sa fie amnistiati - VIDEO

Andrei DONICA, PRESEDINTELE MISCARII PROFESIONISTILOR “SPERANTA-NADEJDA”: “Persoana data nu va fi impuscata sau trecuta prin chinuri ci usor anesteziata si toate organele donate moldovenilor care au nevoie urgent sa fie salvate. Dar este strict interzis salvarea organelor si doneaza doar cetatenilor Republicii Moldova.”

O astfel de pedeapsa ii asteapta pe deputatii, ministrii, judecatorii si procurorii corupti, sustine liderul Miscarii Profesionistilor Speranta-Nadejda, Andrei Donica, daca acesta va ajunge in Parlament.

Andrei DONICA, PRESEDINTELE MISCARII PROFESIONISTILOR “SPERANTA-NADEJDA”: “A primit 9 ani Filat ce folos el degraba o sa iasa. Copilulului i-au fost arestate conturile. De ce sa nu aresteze toata averea Republica Moldova. Averile confiscate pana la a treia generatie.”

Donica isi doreste o pedeapsa mai mare si in cazul infractiunilor economice.

Andrei DONICA, PRESEDINTELE MISCARII PROFESIONISTILOR “SPERANTA-NADEJDA”: “Implicati in delapidarile cum Ilan Sor nu 7 ani si jumatatate.”

Banii, care vor fi acumulati dupa ce nu va mai fi coruptie vor fi investiti in dezvoltarea economiei si agricultura ecologica, afirma Donica.

Andrei DONICA, PRESEDINTELE MISCARII PROFESIONISTILOR “SPERANTA-NADEJDA”: “Trebuie sa fie lichidate partidele care nu participa la 2 scrutine consecutive, dar stau murate si care au participat la alegeri dar a obtinut voturi mai putin decat membrii lor inregistrati sa fie radiate.”

Andrei Donica a devenit cunoscut publicului, mai ales dupa ce in septembrie 2016 l-a stropit cu lapte pe ministrul Finantelor de atunci, actualul guvernator al BNM, Octavian Armasu. In acest fel el i-a reprosat functionarului faptul ca guvernarea a pus pe umerii cetatenilor datoria generata de furtul miliardului. Activistul a fost condamnat atunci la un an de inchisoare cu suspendare. De altfel, pedeapsa capitala se regaseste si in programul electoral al partidului Sor.