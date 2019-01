Fundatia Orange Moldova lanseaza a IV-a editie a proiectului Burse de Excelenta pentru profesori in IT

Esti profesor de informatica la un gimnaziu sau liceu din Moldova si ai varsta de pana la 40 de ani, inclusiv? Aplica la concursul Burse de Excelenţa pentru profesori in IT, editia a IV-a, si ai sansa sa obţii o bursa in valoare de 25 mii de lei si un laptop, oferite de Fundatia Orange Moldova (FOM). Proiectul este implementat de Centrul de Informatii Universitare si sustinut de Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii al Republicii Moldova.