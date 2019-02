Gazul romanesc va ajunge in capitala in cel mult doi ani, sustine firma care astazi a inceput lucrarile pentru extinderea conductei de la Ungheni la Chisinau - VIDEO

Gazul romanesc va ajunge in capitala in cel mult doi ani, sustine firma care astazi a inceput lucrarile pentru extinderea conductei de la Ungheni la Chisinau. Evenimentul a fost un prilej pentru ca prim-ministrul care candideaza la parlamentare, sa iasa din nou la rampa, in ultima saptamana de campanie. Asa se produce simbolic unirea, a subliniat Pavel Filip in fata oficialilor din Romania.