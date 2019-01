Gerul de afara le-a dus cu gandul la cei care nu au unde se incalzi. Cateva tinere din capitala au venit in parc cu braturi intregi de haine groase pentru oamenii fara adapost - VIDEO

Cinci tinere au indemnat oamenii sa scotoceasca prin garderobe si sa aduca hainele groase pe care nu le mai imbraca in parc. De acolo, acestea au fost luate si daruite oamenilor strazii sau celor care o duc greu.

Viorica CORCIUMARI, VOLUNTARA: “Campania a luat nastere in mai multe grupuri de pe facebook. Am ramas doar noi care am zis ca putem sa facem ceva. Am mers si in cateva sate din nordul Moldovei.”

In scurt timp s-a adunat o gramada de paltoane si geci. Rand pe rand, veneau oameni care isi lasau hainele pe marginea bancilor din parc.

“ Am adus o scurta de a mea veche, am aflat despre asta de pe facebook. Este o idee buna doar ca nu vad pe nimeni care sa le ia.”

Si aceasta femeie a venit cu doua pungi pline.

“Am adus paltonul fiicei mele, l-am luat chiar acum de la curatatorie, a zis ca nu il mai poarta.“

Unii au adus si alte piese vestimentare.

“Am adus acesti pantaloni si scurta, nu este prima data cand donez haine. Le mai dau si la mine in sat.”

Peste un timp, o femeie care lucra in parc, s-a apropiat si si-a ales o haina groasa.

Si pentru ca nu au mai venit oameni fara adapost dupa haine, au mers fetele sa-i caute. Pentru inceput s-au oprit la una dintre trecerile subterane. Acolo au lasat cateva lucruri pentru doi barbati - unul dintre ei fiind hamal.

Fetele spun ca vor merge si in zilele urmatoare prin oras ca sa imparta hainele celor care au nevoie de ele.