Gheorghe Petic a fost citat la Directia de Urmarire Penala intr-un dosar penal. Fostul politist de frontiera spune ca nu are idee despre ce dosar este vorba: "E unul fabricat, sunt curios sa aflu detalii"

Revenim cu detalii.

Gheorghe Petic spune ca ar fi vorba de un dosar fabricat la comanda si ca el nu a incalcat legea.

"Sunt curios sa aflu detalii", spune fostul politist de frontiera.

In aceste momente procurorii ii prezinta materialele din dosar.

Gheorghe Petic a ajuns in atentia opiniei publice dupa un live pe facebook in care a vorbit despre contrabanda cu tigari de la frontiera dintre Republica Moldova si Romania. Acesta a fost audiat pe data de 9 iulie de Serviciul Protectie Interna a MAI, insa nu a prezentat probe. Pe marginea acestui caz a fost deschis un dosar penal.

Ulterior, ministrul de Interne, Alexanndru Jizdan a declarat ca Petic nu are nicio proba la acuzatiile pe care le aduce politiei de frontiera. Jizdan sustine ca Petic ar fi scris negru pe alb ca nu are dovezi. In replica fostul politist de frontiera a declarat ca Jizdan minte.