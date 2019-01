Gheorghe Petic a primit certificatul de integritate si poate candida la alegerile din februarie, pe listele blocului ACUM, el fiind membru al PPDA. Ce spune avocata fostului politist de frontiera - VIDEO

Avocatii lui Gheorghe Petic ca sustin ca ar fi fost comise mai multe incalcari in timpul transportarii sale la Autoritatea Nationala de Integritate pentru a obtine certificatul care sa-i permita sa participe la alegeri. Astfel, ieri Petic ar fi fost urcat in masina la ora cinci dimineata fara sa i se spuna unde este dus. Iar cerificatul de integritate l-ar fi primit in masina politiei.

Angela ISTRATI, AVOCAT: „Nimeni nu a stiut, el tot nu stia unde se duce a stat intr-o curte aferenta ANI a coborat un angajat de acolo si i-a inmanat certificatul.”

Totodata avocatii au mentionat ca fostul politist de frontietra are probleme de sanatate care ii pun viata in pericol, si ca nu ii este acordata asistenta medicala si alimentatia necesara.

Angela ISTRATI, AVOCAT: „Practic toate sedintetle le incepem cu solicitari catre instanta sa permita acordarea asistentei medicala domnului Petic insa de fiecare data instanta respinge.”

Sotia lui Gheorghe Petic sustine ca acesta avea probleme de sanatate si cand era inca in libertate.

Lilia PETIC, SOTIA LUI GHEORGHE PETIC: „El spune ca il doare stomacul pancreasul. Am vorbit duminica cu el.”

Nu am reusit sa-l gasim pe judecatorul Veceslav Caragia care examineaza dosarul lui Petic pentru a comenta acuzatiile aduse de avocati. Nici purtatorul de cuvant al Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau reprezentantii penitenciarului de la Rezina, unde Petic este tinut in arest nu ne-au raspuns la telefon.

Gheorghe Petic a fost retinut octombrie 2018, fiind suspectat ca ar fi violat o femeie. El, insa, sustine ca este nevinovat si considera ca dosarul i-a fost fabricat in semn de razbunare pentru ca a dezvaluit nereguli de la frontiera moldo-romana in care ar fi implicati functionari de rang inalt din politie. Petic este membru al Platformei Demnitate si Adevar.