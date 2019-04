Gheorghe Petic, care spune ca are probleme de sanatate, nu si-a mai primit medicamentele de doua zile, sustin avocatii sai. Si asta pentru ca ar fi refuzat sa discute cu medicii din penitenciar in limba rusa - VIDEO

Desi sedinta era programata pentru ora 13, aceasta a inceput doua ore mai tarziu. Gheorghe Petic a fost adus in sala fiind incatusat, iar in fata lui a fost format un cordon de politisti. Dupa ce magistratii de la Curtea de Apel s-au expus, lui Petic i s-au pus, din nou, catusele si a fost scos din sala.

Gheorghe Petic a scris o plangere pe care i-a transmis-o avocatului sau, care urmeaza sa o depuna la Procuratura Generala. Acesta se plange ca de doua zile tratamentul lui ar fi fost intrerupt si nu-si mai primeste medicamentele.

Angela ISTRATI, AVOCAT: “Din simplu motiv ca a refuzat sa vorbeasca cu asistenta medicala in limba rusa. Indica dmnelui ca acest lucru s-a facut interventia directorului penitenciarului Pantea. ”

Purtatorul de cuvant de la Administratia Penitenciarelor nu ne-a raspuns la telefon pentru comentarii. Acum doua saptamani, Gheorghe Petic a fost condamnat la trei ani si jumatate de inchisoare pentru viol.

Pe numele lui este deschis un alt dosar, in care este invinuit ca in anul 2004, pe cand era politist de frontiera, ar fi amenintat cu un Kalasnikov mai multe persoane intr-un local din raionul Taraclia. Petic sustine, insa, ca incidentul a avut loc in 2003 si, deci, termenul de prescriptie a expirat. El sustine ca dosarele sunt fabricate.