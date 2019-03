Gheorghe Petic isi indeamna sustinatorii sa fie prezenti la sedinta de judecata in care urmeaza sa-si afle sentinta si sa sesizeze Ambasadele UE si alte organisme internationale despre aceasta: „Incetati teroarea fata de mine” - FOTO

Mesajul a fost postat pe pagina sa de Facebook. Ghoarghe Petic a tinut sa multumeasca membrilor ACUM care au fost ieri sa-l viziteze la penitenciarul de la Rezina, acolo unde se afla acum.

Acesta a spus ca prezenta lor a cam alarmat autoritatile.

In acest context, Petic si-a indemnat sustinatorii sa fie prezenti maine la sedinta de judecata in care acesta urmeaza sa-si afle sentinta, spunand ca miza este „de a da un semnal de alarma catre cei ce finanţează implementarea statului de drept si a reformelor in justitie din Republica Moldova.”

Gheorghe Petic a fost retinut in octombrie, dupa ce o femeie din Ungheni s-a plans ca el ar fi violat-o. El pledeaza nevinovat si sustine ca dosarul i-ar fi fost fabricat. El a candidat la parlamentare pe lista nationala a blocului ACUM.

Petic a figurat cu numarul 33 in lista si nu a obtinut mandat de deputat.