Gheorghe Petic nu a fost eliberat din izolator ca sa-si poata face campanie electorala. Desi avocatii au prezentat certificatul de la CEC care confirma ca el candideaza pe lista blocului ACUM, Curtea de Apel l-a lasat in arest - VIDEO

Avocatii fostului politist de frontiera nu-si pot explica decizia judecatorilor de la Curtea de Apel. Acestia considera ca magistratii incalca grav legea si drepturile omului.

Angela ISTRATI, AVOCAT: “Nu este deloc corect, dosarul Ignat unde sunt invinuiti pentru omor sunt cercetati in libertate, iar in cazul lui Petic i se inputa o crima nu tocmai grava si se afla in penitenciar.”

Asta in conditiile in care luptatorii k1 Aurel Ignat si Mihail Pargaru, invinuiti ca ar fi omorat in bataie un barbat in fata unui club de noapte din capitala sunt judecati in libertate.

Alta a fost decizia si in cazul lui Ilan Sor, care in timpul campaniei electorale de la localele de acum aproape patru ani se afla in arest, iar in momentul in care a fost inscris in cursa, instanta l-a eliberat. Avocatii spun ca au invocat si acest precedent la sedinta de judecata, magistratii insa nu au tinut cont de el.

Nu am reusit deocamdata sa vorbim cu magistratii de la Curtea de Apel Chisinau care ne-au cerut sa parasim sala de judecata imediat dupa pronuntarea deciziei. Ulterior, am incercat sa-i gasim la telefon, dar ni s-a spus ca revenim mai tarziu. Gheorghe Petic a fost retinut in luna octombrie, dupa ce o femeie din Ungheni s-a plans ca acesta ar fi violat-o. Fostul politist de frontiera sustine, insa, ca dosarul i-a fost fabricat.