Gheorghe Petic ramane in continuare in arest, a decis Curtea de Apel. Fostul politist de frontiera a declarat ca i s-au furat probe din dosar care ar fi demonstrat nevinovatia lui - VIDEO

Gheorghe Petic: "Vreau justitie si un proces echitabil, vreau ca toata acesta mizerie sa se termine. Eu nu am nevoie de mila cuiva. II felicit pe colegii de la Blocul ACUM si le multumesc pentru curaj si sustinere. Referitor la acest proces mizerabil si la altul care se ticluieste cu un presupus act de huliganism cu 16 ani in urma care urmeaza abia sa se inceapa.

Eu sincer sunt la limita fizicului dar inca ma mai tin. Mi-au interzis tot si mi-au furat probele din dosar. Am avut niste probe care demonstrau cu lux de amanunte ca acest dosar este o mizerie si iata ca in timpul sedintei de judecata cand s-a pus sticul meu era curat. Deci sticul care era sigilat in toata acesta perioada si arata cum s-a inscenat toata aceasta mizerie. Eu m-am protejat atunci pentru ca stiam de unde bate vantul insa astazi sticul este curat."

Gheorghe Petic a fost retinut fiind acuzat ca ar fi violat o femeie din Ungheni. Petic insa sustine ca dosarul i-a fost fabricat dupa ce anterior el a scos la iveala mai multe nereguli la frontiera moldo-romana in care ar fi implicati functionari de rang inalt din politie.