Gheorghe Petic ramane in continuare in arest, a decis Curtea de Apel. Fostul politist de frontiera, cercetat pentru viol, sustine ca va fi eliberat doar atunci cand vom avea o justitie corecta - VIDEO

“ -Cum credeti cand veti fi eliberat? - Atunci cand vom avea o justitie echitabila corecta.”

Ca de fiecare data, sedinta s-a desfasurat cu usile inchise, accesul presei, dar si al sustinatorilor lui Petic a fost permis doar la pronuntarea deciziei. Cativa dintre cei veniti sa-l sustina pe Petic i-au cerut judecatorului sa citeasca mai tare, iar dupa un schimb de replici acesta a ordonat politiei sa-i dea pe toti afara.

“ Domnul Iovu, cititi va rog mai tare, ca tot din banii nostri stati acolo. Politia, faceti ordine.”In hol, acestia au inceput sa scandeze.

"Libertate, libertate.”

Avocatii lui Petic sustin ca maine au o alta sedinta, deja la Judecatoria din Orhei unde, cel mai probabil, va fi pronuntata sentinta. Petic a candidat pe listele nationale ale blocului ACUM.

Formatiunea ar putea obtine 26 de madate in urmatorul legislativ, avand 12 candidati de pe circumscriptii uninominale, iar 14 ar intra de pe lista nationala. Petic a figurat cu numarul 33 in lista, asa ca cel mai probabil nu va deveni deputat. Fostul politist de frontiera a fost retinut in octombrie, dupa ce o femeie din Ungheni s-a plans ca el ar fi violat-o. Petic considera, insa, ca dosarul i-a fost fabricat.