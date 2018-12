Gheorghe Petic ramane in continuare in arest la penitenciarul din Rezina. Cererea avocatilor de a-i modifica masura de reprimare nu a fost examinata - VIDEO

Gheorghe Petic ramane in continuare in arest la penitenciarul din Rezina. Cererea avocatilor de a-i modifica fostului politist de frontiera masura de reprimare nu a fost examinata astazi, urmand ca magistratii de la Orhei sa ia o decizie in acest sens maine. Nici de data aceasta nu a fost liniste la sedinta. In instanta au venit mai multi sustinatori de-a lui Petic si au cerut dreptate pentru el.