Ghetusul a intins nervii soferilor la maxim noaptea trecuta. Drumurile au fost acoperite de polei in special in centrul si sudul tarii - VIDEO

Salvatorii au intervenit in raioanele Causeni, Stefan–Voda, Cimislia, Straseni si in autonomia gagauza.

Din cauza ghetusului, in raionul Causeni au fost inregistrate 8 accidente rutiere. Iar un microbuz de pe ruta Tiraspol-Etulia a ramas blocat pe sosea. Cei 20 de pasageri au fost cazati la azilul de batrani din satul Taraclia. La datorie au fost si soferii de la Tera Valahia, care au intervenit cu masinile lor de teren.

Si in preajma satului Chetrosu din Anenii Noi s-a circulat greu. Aseara acolo s-a format o coloana lunga de automobile. Masinile au ramas blocate in drum, iar pietonii in statii.

„Foarte dificil am 40 de minute de cand astept rutiera si inca nu a venit, nu avem transport cu ce sa ajungem acasa.- E periculo de mers pe jos?- Da, mai ales pentru batrani.- Sunt curatate drumurile sau nu?- Nu chiar bine.”

Soferii de tiruri spun ca s-au pornit la drum, dar nu stiu pana unde vor ajunge.

„Ne ducem la Odesa, avem doua dealuri de ridicat nu stim daca reusim, mergem pana acolo si apoi vedem.”

„Cum sunt drumurile? -Nu sunt curatate. Vom merge mai departe si vom vedea.”





Potrivit Administratiei de Stat a Drumurilor, ieri si alataieri pe drumurile din tara au fost imprastiate peste 4 mii de tone de material antiderapant.

La lucrarile de deblocare si tractare a mijloacelor de transport au intervenit 132 autospeciale si aproape 400 de angajati ai inspectoratului pentru situatii de urgenta.

Codul galben de ghetus si polei a expirat, dar meteorologii anunta ca vom avea precipitatii, in special sub forma de lapovita pana la sfarsitul saptamanii.

Local, va mai fi ceata. La noapte minimele ar putea cobori pana la minus sapte grade, dar in zilele urmatoare vremea va incepe sa se incalzeasca usor, asa ca saptamana viitoare s-ar putea sa avem maxime de pana la cinci grade.