Ghinion pentru o soferita care si-a lasat masina parcata pe o strada din capitala. Cum a gasit-o dimineata - GALERIE FOTO

Totul s-a intamplat in sectorul Botanica al capitalei.

Potrivit soferitei, masina sa era parcata in fata unui centru comercial de langa casa in care locuieste, iar in aceasta dimineata a gasit-o sparta.

Hotii au spart unul dintre geamuri, cel mai probabil pentru a putea deschide portiera. Femeia nu a precizat daca faptasii i-au furat ceva din masina.