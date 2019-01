Grigore Novac, invitat astazi la dezbaterile de la PRO TV. Profilul candidatului PSRM pe circumscriptia uninominala 31 - moldovacurata.md

Potrivit moldovacurata.md, Grigore Novac s-a născut la 6 februarie 1983 în satul Sălcuţa, raionul Căuşeni. În anii 2011-2013 a fost jurist la Fundaţia de Binefacere “Soluţia”, iar între 2013 – 2014 - jurist al Partidului Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM).

În decembrie 2014 a devenit deputat PSRM, potrivit CV-ului său publicat pe parlament.md. Novac este membru al Comisiei parlamentare pentru drepturile omului şi relaţii interetnice şi membru-fondator al asociaţiilor obşteşti „Garda Tânără” şi „Institutul de modernizare a Moldovei”.

Grigore Novac este semnatarul mai multor proiecte de lege şi iniţiative legislative, între care cel privind denunţarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană (2014). El a semnat acest proiect împreună cu alţi colegi socialişti. Proiectul a fost examint în prima lectură, apoi a fost retras. La fel, a semnat un proiect de abrogare a Legii privind asigurarea egalităţii, care, la fel, a fost retras (2016).

Integritatea în declararea averii şi intereselor personale

Pe parcursul anilor 2012 şi 2013, politicianul a avut un venit de 35 561 de lei şi un teren în Stăuceni. În 2014 acesta declara că a avut un venit de 28.639 lei, (9.585 lei- salariu de deputat), (19.054 lei pentru servicii juridice) şi 15.000 ruble ruseşti – remitenţe.

Cu toate acestea, Novac a donat partidului în campania electorală din 2014, 85 000 lei. Această sumă depăşeşte veniturile sale legale pentru acel an.

El a explicat atunci pentru Moldova Curată că în anii precedenţi avusese venituri mai mari, pe care le-ar fi declarat corespunzător la Fisc. „Suma pe care aţi văzut-o declarată pe ultimul an nu reflectă nici pe aproape sumele din anii precedenţi”, a spus atunci Grigore Novac.

În 2015, conform declaraţiei de avere, deputatul a ridicat un salariu de 189.620 lei. El declară şi un teren la Stăuceni. Şi-a achiziţionat şi un automobil marca Volvo XC 90, anul producerii 2007, care a fost estimat la 113.000 lei.

Socialistul şi-a deschis şi un cont bancar pe care a depus 7010 lei. Şi în 2015 Novac a donat PSRM-ului 95 000 lei pentru alegerile locale. Aceste date arată că procurările şi donaţiile către partid sunt mai mari decât venitul legal obţinut de către deputat în 2015.

Grigore Novac susţine că ar fi câştigat aceşti bani în anii precedenţi, muncind peste hotare. „Până a veni în funcţie o să vedeţi decaraţiile mele pe acei ani precedenţi, bani pe care i-am câştigat în străinătate şi pe care i-am declarat la Fisc. Eu pot demonstra aceste venituri de peste hotare. Sursele mele de venit toate au fost declarate”, a declarat Grigore Novac în octombrie 2018 pentru reporterul Campaniei ”Pentru un Parlament Curat”.

În 2016 Novac a ridicat un salariu de 115 224 lei plus indemnizaţia de la Parlament în valoare de 73 485 lei. În 2016 deputatul a donat partidului 5000 lei, iar la alegerile prezidenţiale de la sfârşitul lui 2016, Novac a donat 74 850 lei lui Igor Dodon.

În 2017, parlamentarul a avut un venit de 219.502 lei, 121.079 lei din salariu de deputat şi 98 423 lei indemnizaţie. Şi în 2017, Grigore Novac a donat partidului din care face parte 53 900 lei, iar în 2018 – alte 26 450 lei le-a donat colegului său de partid Ion Ceban, pentru alegerile primarului din Chişinău, potrivit avere.md.

Integritatea în exercitarea funcţiilor publice şi/sau de partid

De când a devenit deputat, Grigore Novac a ieşit în evidenţă şi prin comportamentul său. În mai 2015 la şedinţa Consiliului Municipal un grup de socialişti, din care făcea parte şi deputatul Grigore Novac, s-a luat la bătaie cu aleşii locali, cerând retragerea de pe ordinea de zi a unor proiecte funciare. Deputatul nu a fost sancţionat.

În aprilie 2016 Grigore Novac a sărit cu pumnii la liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu. Acesta apăra de la tribună proiectul ce urma să îi ofere primarului general competenţe sporite. Nici de această dată Novac nu a fost sancţionat, motivul fiind lipsa Codului de etică din Parlament. Un an mai târziu, în luna aprilie, Grigore Novac şi-a numit colegii din Parlament, într-o postare pe Facebook, „mecegai”, iar ulterior şi ”kazioli”.

El şi-a exprimat astfel indignarea faţă de avizul pozitiv al Comisiei parlamentare pentru securitate naţională la proiectul privind declararea zilei de 27 martie (Ziua Unirii cu România) drept sărbătoare naţională.

Cazier judiciar

În anul 2011, când era jurist la Fundaţia de binefacere ”Soluţia”, Grigore Novac a dobândit un teren public de 0,0390 hectare în comuna Stăuceni. În declaraţiile de venit ale socialistului figurează acel teren, costul căruia ar fi de 80.000 lei.

Terenul face parte din cele peste 300 de parcele oferite gratuit în anul 2010 de către Consiliul Local Stăuceni familiilor nou formate, precum şi celor defavorizate, pentru a-şi construi locuinţe. Deschide.md a scris că socialiştii Grigore Novac, Marina Rădvan şi Vladimir Odnostalco ar fi obţinut şi ei terenuri, datorită încheierii unor căsătorii fictive. Informaţia că Grigore Novac a primit un teren ca membru al unei familii noi a fost confirmată pentru Deschide de către Primăria localităţii (doc în articol).

Secretarul Consiliului Local Stăuceni, Natalia Turturică, declara în iunie 2015, citată de Agora, că „cele trei persoane care fac parte în prezent din partidul socialist, conform actelor depuse, erau căsătorite şi aveau viza de reşedinţă în comuna Stăuceni”.

Purtătoarea de cuvânt a CNA a declarat pentru reporterul Campaniei Pentru un Parlament Curat că la moment dosarul este în fază de urmărire penală.

Grigore Novac neagă că ar fi fost căsătorit fictiv. “Această căsătorie fictivă nu a avut loc, asta eu am declarat nu o singură dată şi am s-o repet. A fost un teren obţinut absolut legal. Eu nici nu ştiu cine a început toată epopeea asta. Eu sunt un om absolut deschis. Acolo a fost un litigiu cu toate terenurile, eu bănuiesc că este o cauză dintre administraţia publică locală şi careva reclamanţi, dar eu nu ştiu exact”, a declarat deputatul pentru reporterul Campaniei Pentru un Parlament Curat.