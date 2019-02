Grigore Vieru ar fi implinit astazi 84 de ani. Brate de flori erau depuse de dimineata la bustul poetului de pe Aleea Clasicilor - VIDEO

De dimineata, langa bustul lui Grigore Vieru au venit mai multi copii care au recitat si au cantat melodii scrise pe versurile lui Grigore Vieru. Copiii au lasat emotiile deoparte si au recitat versurile preferate.

“Mosul briciul a luat, greierul s-a suparat…. Cum se numeste poezia ? Grigore Vieru.”

Cu un buchet de trandafiri de culoare alba a venit si sotia poetului, Raisa Vieru. Aceasta ne-a spus ca scriitorului ii placea sa-si sarbatoreasca ziua de nastere acasa, cu familia.

Raisa VIERU, SOTIA POETULUI: “Eu pregateam, faceam o mare masa, veneau prietenii lui toti si era foarte frumos.”

Ceva mai tarziu, cu drapele si flori in maini au venit cativa tineri unionisti, in frunte cu Vlad Biletchi, candidatul liberalilor pe circumscritia uninominala, numarul 26. El a spus ca nu este un act electoral, dar a tinut sa trasmita totul live pe Facebook.

Vlad BILETCHI, CANDIDAT PL PE CIRCUMSCRIPTIA 26: “Transmitem in direct pentru cei din diaspora cu care avem o legatura foarte stransa.”

Tot cu trandafiri albi si-a facut aparitia si fiul poetului, Calin Vieru, care candideaza independent pe circumscriptia numarul 33. Acesta a mentionat ca cel mai bun cadou pentru tatal sau era un recital de poezie.

Calin VIERU, FIUL POETULUI, CANDIDAT INDEPENDENT PE CIRCUMSCRIPTIA 33: “S-a stins soarele cel bun. Eu ma culc...”

Cei care l-au cunoscut pe Grigore Vieru si i-au fost prieteni spun ca el nu se ridica de la masa de scris nici de ziua sa de nastere.

Nicolae DABIJA, SCRIITOR: “De multe ori in ziua de joi cand ziarul era aparut, Grigore Vieru venea cu noi completari. Dl Vieru a aparut ziarul. Pacat am impresia ca lucrurile cele mai importante nu au fost scrise si punea insemnarile in buzunar.”

Grigore Vieru s-a stins din viata pe data de 18 ianuarie 2009 in urma unui accidet rutier.