Gripa a mai facut o victima, anunta responsabilii din sanatate, fara sa dea detalii - VIDEO

Sectia Patologia Gravidelor de la Institutul Mamei si Copilului a fost reprofilata si acum este destinata pacientelor, care au gripa. Desi initial, au fost prevazute doar 15 paturi pentru ele, medicii spun ca toata sectia este plina de bolnavi.

Aici ajung mame din toate colturile tarii. Aliona Iovu, de exemplu, a fost adusa de la Bardar inca acum 7 zile. Din cauza gripei, medicii au recurs la cezariana.

Medicii recunosc ca in ultimii ani nu s-au mai confruntat cu o asemenea situatie.

Marcel BEJAN, SEFUL SECTIEI: “ - Este un flux mare de paciente. “

Asta in timp ce Ministerul Sanatatii anunta ca nu exista deocamdata motive de ingrijorare si ca nu suntem in prag de epidemie. Intre timp, astazi cei de la Agentia Nationala pentru Sanatate Publica anunta 13 oameni decedati in aceasta iarna, din cauza viruslui, cu o persoana mai mult decat saptamana trecuta.

Totodata, avem 889 de cazuri de gripa, dintre care aproximativ 40 la suta, au fost inregistrate doar in ultimele 7 zile. In Romania, a fost declarata epidemie, iar virusul a rapus 82 de vieti pana acum.