Grupul de activisti ai partidului lui Renato Usatii, care si-au ars pasapoartele, protestind impotriva rezultatelor alegerilor, risca sa fie pedepsiti cu ani de puscarie. Politia spune ca s-a autosesizat pe acest caz - VIDEO

Dupa ce pe retelele de socializare a aparut un filmulet, in care in grup de activisti ai partidului lui Renato Usatii au fost filmati cum si-au dat foc la pasapoarte in semn de protest impotriva rezultatelor preliminare a legerilor parlamentare care au avut loc pe 24 februarie, politia spune ca s-a autosesizat pe acest caz.

Initiatorii acestei actiuni risca sa fie sanctionati conform legii, pentru „atitarea vrajbei”.

Potrivit politiei, acestia risca o pedeapsa cu pana la 3 ani de inchisoare sau munca neremunerata in folosul comunitatii de la 180 pana la 240 de ore.

