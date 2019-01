Guvernul a oferit unei firme cu fondatori din Cipru drepturi exclusive la serviciile de dializa - mold-street.com

Documentul a fost prezentat si aprobat in graba mare. Astfel proiectul a fost publicat pe pagina particip.gov.md, pe 19 decembrie 2018 si in aceeasi zi a fost prezentat in cadrul sedintei cabinetului de ministri de Silvia Radu, ministrul Sanatatii, Muncii sii Protectiei Sociale.

Guvernul s-a obligat sa nu initieze alte proiecte

Executivul l-a aprobat in aceeasi zi, fara expertiza anticoruptie din partea CNA, iar peste 9 zile acesta deja era publicat in Monitorul Oficial si a intrat in vigoare.

In consecinta, BB-Dializa SRL, detinuta de BB-Hamodialyse Limited din Cipru, companie ce implementeaza din anul 2014 proiectulde parteneriat public-privat de modernizare a centrelor de dializa existente si de creare de centre noi, a obtinut drepturi exclusive pe piata moldoveneasca.

Citeste mai departe pe mold-street.com.