Guvernul isi va asuma raspunderea pentru doua proiecte sociale promise de democrati in campania electorala. Anuntul facut de Vlad Plahotniuc - VIDEO

Guvernul isi va asuma raspunderea pentru doua proiecte sociale promise de democrati in campania electorala. Vlad Plahotniuc anunta ca in felul acesta vor veni ajutoarele de Pasti pentru cei cu venituri mici si vor fi indexate pensiile. Se intampla in conditiile in care deputatii nu pot taxa executivul pentru ca face modificari la buget dupa voia sa. Totusi, democratii uita ca sirul de promisiuni facute inainte de alegeri era mult mai lung.