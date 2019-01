Decizia a intrat in vigoare din data de 1 ianuarie a acestui an. Fermierii din Republica Moldova vor putea exporta legume, fructe (mere, cirese, prune, nectarine etc.), conserve de fructe si legume, dar si produse vitivinicole, fara a achita taxe.

Despre acest fapt a anuntat Igor Dodon pe pagina sa de Facebook.