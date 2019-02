Hartuire si atacuri verbale, mass-media controlata politic si conditii neadecvate de vot pentru diaspora. Observatorii straini au analizat cum decurg pregatirile pentru parlamentare si au gasit un sir de nereguli - VIDEO

Bosco NENEZIC, SEFUL MISIUNII ENEMO: „In perioada sarbatorilor, cateva partide, candidati au dat cadouri mici, precum materiale promotionale sau obiecte cu semnificatii festive. Practic, s-au folosit de aceasta perioada pentru a se promova.”

Incepand cu darurile cu tenta electorala si continuand cu atacurile verbale sau fizice impotriva unor candidati – asa schiteaza tabloul parlamentarelor observatorii unei retele europene de monitorizare a alegerilor. Printre cele mai rasunatoare cazuri au fost cel in care candidatul ACUM de la Edinet a fost batut pe scarile Inspectoratului de Politie, dar si cel in care Valeriu Munteanu, tot de la blocul ACUM, a fost huiduit in strada.

Dritan TAULLA, SEFUL MISIUNII ENEMO: „Suntem ingrijorati de fenomenul in sine si nu de nume.”

Observatorii sunt ingrijorati si de faptul ca multe institutii media sunt concentrate in mainile unor companii afiliate politic.

Dritan TAULLA, SEFUL MISIUNII ENEMO: „In ciuda numarului mare de institutii media, suntem ingrijorati de lipsa de pluralism media. Se intampla din cauza concentrarii posturilor in mainile unor companii care au legaturi stranse cu politica sau afacerile.”

In legatura cu decizia autoritatilor de la noi de a nu permite moldovenilor aflati peste hotare sa voteze cu pasaportul expirat sau cu buletinul de indentitate, observatorii mentioneaza ca...

Dritan TAULLA, SEFUL MISIUNII ENEMO: „Autoritatile trebuie sa faca tot posibilul ca procesul de vot sa fie cat mai accesibil. Urmeaza sa analizam toate detaliile, plangerile si motivele care au stat la baza deciziei emise de Curtea Constitutionala.”

De asemenea, cinci mii de buletine electorale repartizate fiecarei sectii de votare de peste hotare ar putea fi prea mic, in conditiile unei mobilizari a diasporei, sustin expertii straini. Printre altele, autorii raportului spun ca noul sistem mixt de vot a fost adoptat in lipsa unui larg consens politic, iar circumscriptiile electorale au fost trasate cu abateri.

Misiunea ENEMO a fost trimisa in Moldova la inceputul perioadei electorale, iar raportul acesteia include observatiile facute pana pe data de 31 ianuarie 2019. Monitorizarea este finantata de UE, de cateva ambasade straine, precum si dee Fundatia Nationala de Dotare a Congresului SUA.