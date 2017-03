I-a cumparat copilului un desert, insa nu s-a asteptat la asa ceva. Surpriza neplacuta de care a avut parte cand a ajuns acasa si a inceput sa manance prajitura - GALERIE FOTO

Potrivit acesteia, este vorba de o prajitura pentru copii "Sponge Bob" care a cumparat-o de la marketul Green Hills, de pe strada Alecu Russo, din sectorul Ciocana al capitalei.

Femeia care ne-a contactat spune ca nu a mers inapoi la market, iar bonul fiscal l-a aruncat din greseala.

Echipa PRO TV a contactat directorul marketului care ne-a confirmat ca prajitura intr-adevar a fost cumparata din reteaua Green Hills, insa nu poate sa ne confirme ca produsul a fost cumparat din marketul de pe strada Alecu Russo pentru ca nu exista un bon fiscal.

"Am verificat si am scos produsul de pe raft. Mai erau cateva bucati, insa acestea nu aveau mucegai. Nu putem confirma ca prajitura a fost cumparata din magazinul nostrul, de pe strada Alecu Russo pentru ca cumparatorul nu are un bon fiscal. Este necesar bonul. In astfel de cazuri, cumparatorul trebuie sa se intoarca la la market si sa prezinte bonul fiscal, astfel ii intoarcem banii si ne cerem scuze pentru cele intamplate.", a declarat pentru Pro TV, Lilian Stirbu, directorul marketului Green Hills de pe strada Alecu Russo din sectorul Ciocana.

Directorul ne-a mai spus ca prajiturile nu sunt preparate in incinta marketului pentru nu este un laborator.