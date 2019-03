Icoana Maicii Domnului Facatoare de Minuni “Kasperovska” a fost adusa in aceasta dimineata la Manastirea Ciuflea din capitala. Sute de credinciosi s-au imbulzit la poarta lacasului pentru a putea atinge sfintenia - VIDEO

Oamenii au stat la rand ore in sir ca sa se atinga de icoana adusa din Ucraina. Unii nu au mai avut rabdare si au plecat spunand ca vor reveni alta data.

„E multa lume, nu am trecut. O sa venim in cursul saptamanii dimineata sau seara. O sa venim sa ne rugam pentru copii pentru sanatate pentru liniste in tara.”

„M-am inchinat, dar de parte pentru ca este foarte multa lume o sa vin alta data.”

Cei care au ajuns la icoana spun ca s-au rugat ca sa le fie iertate pacatele.

„M-am inchinat la icoana pentru copilul meu, pentru nevasta si pentru toate rudele ca sa le dea sanatate si un drum bun in viata.”

„Pentru sanatate, pentru sanatatea copiilor, a parintilor, a nasilor, pentru toti.”

Icoana a fost adusa la solicitarea enoriasilor spun preotii, iar banii care sunt donati de cei care vin sa o vada, vor fi cheltuiti pentru reparatia bisericii din Ucraina, acolo unde aceasta este pastrata.

Vladimir GORDIICIUC, PREOT: „Icoana este adusa din orasul Ananiev, caderala Alexandru Nevschii si se afla in aceasta biserica din anul 1850. De cand este acolo, multi oameni s-au vindecat.”

Icoana a fost adusa cu un Chivot cu particele din moastele a 20 de sfinti mucenici. Aceasta se va afla la Chisinau pana in luna aprilie.