Iesiti din febra Revelionului, oamenii de la sate o iau de la capat in asteptarea sarbatorilor pe stil vechi. Femeile au pus mana pe carpe si au reluat curatenia generala - VIDEO

Doinei Radul i-au ramas de la masa de Revelion merinde pentru multe zile inainte.

Doina RADUL: “Intr-o forma am aranjat-o mai deosebita anul acesta, avem racitura de porc, avem parjoale, fara ele nu ne trecem, avem branza, avem hreanul, cascaval, oala cu sarmale.”

E in sangele moldovenilor sa incarce mesele de sarbatoare, spune femeia.

Doina RADUL: “Asa am obisnuit de la parinti, asa am invata. Taicamiu spunea daca te gatesti, te gatesti cu adevarat, daca nu, atunci nu e sarbatoare.”

Femeia a sarbatorit Revelionul impreuna cu sotul. Copiii sunt plecati in Anglia.

Tudor RADUL: “Nu vin in perioada revelionului ca-s scumpe biletele, asteapta si ei ocazia.”

Alta familie, aceleasi griji. Maria Beschieru nu-si vede capul de treburi. A scos astazi draperiile si le-a pus la spalat. Pana se usuca, femeia sterge praful si aranjeaza florile.

Maria BESCHIERU: “ - Inainte de Revelion nu ati facut curatenie? - Am facut, dar au fost copiii, au sarit pe paturi, nici nu se cunoaste ca am facut."

In frigiderul din aceasta gospodarie, nu prea a ramas mancare de la Revelion.

Maria BESCHIERU: “Da la noi nu prea ramane mancare, avem 8 nepoti, 6 pe loc in sat si pana in seara nu ramane mancare.”

Mai gateste cate ceva gustos pentru nepotii, care au venit sa-si petreaca vacanta la bunici.

Maria BESCHIERU: “Ii spunem tort asa,tort care maca il pregatea, El nici nu are denumire, fiidca bunica s-a nascut prin 1888.”

Nepotii ii sunt de ajutor, asa cum afara nu prea au ce face.

Ilinca MEREACRE, NEPOATA: “E trist ca nu-i zapada si nu avem ce face afara, in glod.”

Ionut BESCHIERU, NEPOT: “Sunt preparati de casa si nu au chimicate."

Iar bunelul isi cauta de treburi pe afara.

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “Pentru ca atmosfera sarbatorilor de iarna sa fie cat mai autentica, afara a inceput sa fulguie usor. Meteorologii prognozeaza ninsori in toata tara pana la sfarsitul acestei saptamani.”Barbatul s-a apucat astazi de curatat butoaiele, din care a baut vin din toamna pana acum."

Vasile BESCHIERU: “Butoaiele s-au golit zilele astea. Pe unde am mai baut, am dat la altii./min 01:13 - Din septembrie pana acum ati golit 500 de litri? - 500 de litri am guleit. - Guleit sau golit? - 500 de litri s-au golit.”

Aflati in febra sarbatorilor, oamenii de la sate ne-au spus ca nu prea pricep ce inseamna an electoral si cel fel de alegeri ne asteapta in 2019. Nici macar domnul Vasile din Panasesti, care este consatean cu premierul Pavel Filip.

Vasile BESCHIERU: “Ei, noi ca la tara intelegem, ba sistem mixt, ba sistem mare, putin, dar intelegem.”

In localitatea vecina, Capriana, este aceeasi situatie.

“- Deputatii cum o sa fie votati? - Fiecare pe gustul lui, nu? La gustul omului.”

“-Ce partide sunt acum la guvernare? - Nu voi spune, nu ma uit, nu stiu.”

“-Ce alegeri o sa avem in 2019?- Alegeri parlamentare? - In baza carui sistem de vot? - Sistemul e liber de vot, orice om poate sa aleaga ce partid doreste. - Nu tot asa era si pana acum? -...”

Moldovenii sarbatoresc pe 7 inuarie Craciunul pe stil vechi, iar pe 14 – Revelionul.