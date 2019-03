Igor Dodon a inceput sa repartizeze cele 12 Kamazuri trimise de Vladimir Putin. Primele doua au ajuns la primaria Chisinau, iar pentru asta a fost organizata o adevarata ceremonie la Exdrupo - VIDEO

Cele doua Kamazuri, au fost aduse pe teritoriul intreprinderii municipale Exdrupo si puse in fata autospecialelor vechi.

In asteptarea presedintelui, poraiau zeci de muncitori imbracati in uniforme abia scoase din cutie special pentru aceasta ocazie.

“Dupa asta la alta vizita o sa le imbracam.”

Inainte de ceremonie, angajatii de la Exdrupo au avut grija sa scoata placutele cu numerele rusesti de inmatriculare pe care apare cuvantul, “Vor” ceea ce in traducere inseamna, hot.

Au fost instale doua boxe si un microfon, iar muncitorii de la Exdrupo s-au aliniat in cateva randuri, ca la parada. Odata venit, Igor Dodon s-a apropiat sa-i salute, iar oamenii au profitat de ocazie ca sa-si spuna ca doua autospeciale nu vor schimba cu mult situatia proasta in care se afla intreprinderea.

Dodon a fost indemnat sa mai aduca autospeciale. Apoi, muncitorii au aplaudat ca la comanda discursul lui Dodon, iar apoi si pe cel al ambasadorului Rusiei.

Desi Kamazurile au ajuns in Moldova cu mai bine de doua saptamani in urma, acestea nu vor iesi imediat pe strazile capitalei, ci abia peste vreo doua saptamani pentru ca urmeaza sa fie inmatriculate. Asta desi dupa ce au fost prezentate in campania electorala, acestea au au fost tinute pana acum in depozit.

Igor DODON, PRESEDINTE RM: “Nu am observat.”

Si pentru ca Ruslan Codreanu a lipsit de la eveniment, Igor Dodon si-a asumat pentru cateva minute rolul de primar.

Igor DODON, PRESEDINTE RM: “Sa avem grija sa aducem, autospeciale, sper ca si primaria va avea grija.”

Nistror GROZAVU, VICEPRIMARUL CAPITALEI: “Din 2013 nu a fost cumparat nicio autospeciala."

Totusi, nu este clar nici pana azi de ce municipalitatea nu a cumparat autospeciale, in conditiile in care bani din buget s-au alocat pentru 10 unitati, dar procedurile s-au blocat la organizarea licitatiilor.

Marcel ZASTINCEANU, SEFUL INTERIMAR EXDRUPO: “Vedem cand vom reusi.”

Celelalte 10 autospeciale trimise de rusi vor fi distribuite prin raioane asa cum se lauda Igor Dodon in campania electorala. Autospecialele au ajuns in tara dupa ce vara trecuta seful statului s-a adresat cu o rugaminte catre Vladimir Putin ca acesta sa doneze 100 de unitati de tehnica speciala.