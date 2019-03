Acolo, seful statului va participa la un forum international, numit “Global Baku Forum 2019 – o noua politica Externa”.

La acest eveniment sunt asteptati mai multi sefi de stat si inalti demnitari din diferite tari.

De cand este presedinte, Dodon nu a fost in nicio vizita in tarile vecine: Romania si Ucraina, plecand de nenumarate ori in Rusia.