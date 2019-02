Igor Dodon cutreiera tara si le vorbeste oamenilor despre alegeri. Presedintele, care spunea ca va sta departe de campania electorala, merge acum din raion in raion la intalniri cu localnicii - VIDEO

“V-o dat bani, banii ii luati, dar votati impotriva lor.”

“Cu votul ne-am clarificat? Am inteles pt cine nu votam? Pentru astia care dau bani.”

“O sa fie alt guvern, alt parlament si o sa fie mai gospodari.”

Principalul subiect in discutiile de aseara dintre presedinte si locuitorii de la Soroca a fost scrutinul din februarie. Desi Igor Dodon, liderul neoficial al socialistilor, a anuntat ca nu se va implica in campania electorala, pana la urma tot despre parlamentare a vorbit cu alegatorii.

Igor DODON, PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: “Cel mai bine daca ati votat ca un partid, pe circumscriptii sa votati pentru celalt partid.”

La Soroca, Dodon a fost intrebat despre ceilalti politicieni.

“- Ce-i cu Domnul Sor, de ce el e la libertate? El daca o sa ii fie ministru pe toti o sa ii gatuie, e drept? - De ce nu sta, sta sub aripa lui Plahotniuc? “

Si la randul sau a promis ca va anula multe dintre reformele democratilor, desi atributiile de presedintele nu ii permit sa mai faca ceva.

“- Nici o suta de euro nu am pensie. - De ce deodata in euro numarati? - Eu am propus sa fie indexarea pe doi ani si alta propunere este ca daca unul moare, pensia sa o primeasca sotul sau sotia.”

Igor Dodon spune ca a mers prin tara pentru a discuta cu oamenii si nimic mai mult.

Igor DODON, PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: “Dupa cum am promis nu ma implic in campanie, nu am dat mesaje cu ceea sau ceea. Mi-am expus opinia ca cetatean.”

Serviciul de presa al presedintiei spune ca Dodon are de gand sa viziteze toate raionele tarii pana in aprilie.