Igor Dodon este acuzat ca a adus 20 de milioane de dolari pentru campania socialistilor, cu avionul in care a revenit de la Moscova. Liderul Partidului Regiunilor spune asta si anunta ca va cere CEC-ului sa excluda PSRM-ul din cursa- VIDEO

Alexandr KALININ, LIDERUL PARTIDULUI REGIUNILOR: “Din sursele mele, din randurile socialistilor, stiu ca avionul cu care a venit Dodon a adus 20 de milioane de dolari pentru campania electoarala a socialistilor in regiunea transnistreana si Autonomia Gagauza.”

La o intrebare pe care i-am adresat-o in limba romana, Kalinin a refuzat sa raspunda.

Asa ca urmatoarele intrebari le-am pus in rusa.

“De unde aveti informatii ca au fost adusi 20 de milioane de dolari?

Alexandr KALININ, LIDERUL PARTIDULUI REGIUNILOR: “Eu v-am spus din sursele mele apropiate de Partidul Socialistilor. “

“Cine de la socialisti?”

Alexandr KALININ, LIDERUL PARTIDULUI REGIUNILOR: “Nimeni nu o sa va spuna familii.”

Kalinin a declarat ca va depune o sesizare la CEC pentru ca PSRM sa fie scos din cursa electorala, invocand ca formatiunea foloseste in campanie bani din strainatate, lucru interzis de lege.





La randul lor socialistii spun ca liderul Partidului Regiunilor ar fi fost indrumat de democrati sa faca aceste declaratii.

Vlad BATRANCEA, DEPUTAT PSRM:“Este o nou lacheu al Partidului Democrat pentru a denigra partidul socialistilor.”





Purtatorul de cuvant al Partidului Democrat nu ne-a raspuns la telefon pentru a comenta acuzatiile. Kalinin a mai spus ca amnistierea migrantilor moldoveni anuntata cu mare lauda de seful statului nu se realizeaza.

Alexandr KALININ, LIDERUL PARTIDULUI REGIUNILOR: “Domnule Dodon sunteti gata sa riscati cu viata cetatenilor nostri? Am fost sunati de patru cetateni moldoveni care mi-au spus ca sunt la Centrul de Retinere. Aceasta e inchisoare, prieteni.”

“Din inchisoare poti sa suni?”

Alexandr KALININ, LIDERUL PARTIDULUI REGIUNILOR: “- Vreti sa ma prindeti cu ceva?” - Eu va adresez intrebari.- Cum credeti, in inchisorile din Moldova, sunt telefoane?”

Drept dovada, Kalinin a adus la conferinta un tanar care spune ca munceste de patru ani in Rusia. Acesta a povestit ca a venit in tara la sfarsitul lui ianuarie, iar peste cateva zile, cand a vrut sa revina in Rusia, nu I s-a permis sa intre in tara.

Serghei PASCARIUC: “Domnule Dodon pe cine sa cred – pe dumneavoastra sau pe politistul de frontiera? Eu am acolo o prietena cu care vreau sa ma casatoresc, dar mi-au pus interdictie sa intru in Federatia Rusa.”

Purtatorul de cuvant al sefului statului ne-a comunicat ca Presedentia nu comenteaza niciuna din acuzatiile lui Kalinin pentru ca se implica in lupta electorala.