Igor Dodon s-a intalnit cu Putin, la Moscova:" L-am informat pe Presedintele Rusiei despre actiunile intreprinse in vederea amnistiei cetatenilor Moldovei " - FOTO

Am convenit cu Vladimir Putin - la rugămintea Preşedintelui Moldovei, începînd cu ziua de astăzi, toate mărfurile moldoveneşti pot fi exportate pe piaţa Federaţiei Ruse, tranzitînd teritoriul Ucrainei. Odată cu anularea de către Rusia a taxelor vamale pentru mărfurile moldoveneşti, aceste decizii vor permite majorarea, în termeni restrînşi, a cifrei de afaceri dintre ţările noastre.

În cadrul întrevederii de astăzi cu Preşedentele Federaţiei Ruse, am făcut un schimb de opinii cu privire la cooperarea moldo-rusă în domeniile comercial, economic şi umanitar. Făcînd un bilanţ al celor doi ani de colaborare la nivel de şefi de state, am menţionat că în prezent, sînt create toate premisele pentru ca în anul curent, relaţiile de cooperare moldo-rusă să fie aduse la un nou nivel calitativ.

L-am informat pe Preşedintele Rusiei despre acţiunile întreprinse în vederea amnistiei cetăţenilor Moldovei conform articolelor 26 şi 27 ale legislaţiei migraţionale a Rusiei. Deja mii de cetăţeni ai Moldovei – şi numărul lor creşte în fiecare zi – au beneficiat de această decizie a structurilor de resort ale Federaţiei Ruse. În mod special, i-am adresat mulţumiri lui Vladimir Putin pentru asistenţa tehnică acordată sub formă de transport special marca „KAMAZ” care, în zilele apropiate, va ajunge în Moldova.

Am reiterat dorinţa de a depune eforturi comune pentru realizarea ambiţiosului Program de dezvoltare comercială, economică şi investiţională, care a fost adoptat în cadrul forumului economic moldo-rus, din luna septembrie 2018.

Vorbind despre colaborarea umanitară, am discutat mai multe acţiuni care vor fi organizate pe teritoriul Moldovei şi al Rusiei în anul 2019, declarat Anul Moldovei în Rusiei.

În mod detaliat, am discutat despre situaţia din Transnistria. Am reconfirmat poziţia fermă că soluţionarea definitivă a problemei transnistrene poate fi atinsă în condiţiile păstrării suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova în hotarele ei recunoscute la nivel internaţional.

În cursul discuţiei, am menţionat că neparticiparea Preşedintelui în cursa electorală din Moldova este motivată prin dorinţa de a menţine funcţionalitatea instituţiilor statului din ţară în timpul şi după desfăşurarea alegerilor, precum şi de a-i sprijini pe concurenţii electorali pentru ca alegerile parlamentare să fie organizate corect şi democratic. În acest context, am specificat că m-am adresat celor mai importante organizaţii internaţionale, inclusiv către OSCE, Consiliul Europei şi CSI cu solicitarea de a spori numărul observatorilor lor, ceea ce va contribui la desfăşurarea unor alegeri parlamentare libere şi corecte în Moldova, în conformitate cu standardele internaţionale. Mi-am exprimat încrederea că după alegeri, va fi format un Guvern care va avea printre sarcinile sale primordiale readucerea relaţiilor cu Federaţia Rusă în albia unei colaborări reciproc avantajoase şi a parteneriatului strategic.

Am făcut schimb de opinii cu privire la un spectru larg al relaţiilor internaţionale, inclusiv la situaţia din Europa de Sud-Est. În context, am menţionat că cea mai bună perspectivă pentru Moldova este promovarea unei politici externe echilibrate. Am convenit să continuăm cooperarea în cadrul CSI şi UEEA. În cadrul cooperării internaţionale, am discutat mai multe acţiuni care ar contribui la realizarea ideii „Pachetului Mare” în raport cu Moldova.

În încheiere, i-am adresat mulţumiri Preşedintelui Rusiei şi poporului rus pentru susţinerea care au acordat-o Republicii Moldova şi poporului moldovenesc.