IGP sustine ca tanarul care a dat muzica la maxim in masina sa, chiar in timpul unei intalniri electorale a lui Andrei Nastase nu a perturbat ordinea publica, asa ca nu a fost nevoie de interventia oamenilor legii - VIDEO

“Domnule politist, luati masuri cu domnul acesta, a pus muzica.-Arestati-l! Ori te temi de el?”

Chiar si in fata politistilor, tanarul care a pus muzica in masina, s-a dat in spectacol. Din imaginile video postate pe internet se vede cum mai multa lume se arata indignata de comportamentul tanarului. Oamenii au rugat politistii sa intervina, insa acestia nu au luat masuri.

“ -Politistii sunt complice la cei care au venit aici sa ne destorsioneze aceasta discutie. - Oamenii cand bruiaza, trebuie sa luati masuri, va rog mult, domnule politist!- Au dreptul sa participe la intrunire.”

Responsabilii din politie sustin ca a fost un miting fara altercatii, iar soferul nu a perturbat ordinea publica, asa ca nu a fost nevoie de interventia oamenilor legii. Totusi, politistii mentioneaza ca unul dintre tinerii prezenti a fost indepartat de multime pentru ca avea un comportament agresiv.