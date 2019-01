Ilan Sor are trei apartamente, trei masini, o casa, un garaj si un salariu de cinci mii de lei pe luna la primaria Orhei. Declaratiile de avere ale candidatilor inaintati de partidul Sor la parlamentare au fost publicate de CEC - VIDEO

Ilan Sor, condamnat in dosarul fraudelor de la BEM, raporteaza peste 124 de mii de lei obtinuti de la primaria Orhei in ultimii doi ani, ceea ce ar insemna cate 5 mii de lei pe luna. In familia acestuia au mai ajuns 3 milioane de ruble, din activitatea de intreprinzator a sotiei sale. Tot o data, din dobanzile la conturile depuse in banci, primarul de Orhei a obtinut in ultimii doi ani 789 de lei.

Omul de afaceri declara un teren intravilan in valoare de peste 640 de mii de lei, trei apartamente de aproape 2 milioane de lei, o casa de locuit, un garaj si 3 masini, dintre care un Bentley Continental de peste doua milioane de lei.

Vicepresedinta Partidului Sor spune ca a primit in 2017-2018 un salariu de 36 de mii de lei, inca de cand lucra la scoala de tenis. Marina Tauber a mai incasat 3 mii de lei de la Asociatia “Pentru Orhei” si alte 39 de mii de la primaria satului Jora de Mijloc, unde este primar din aceasta primavara.

Ea spune ca are un apartament, dar nu indica nicio locuinta cumparata sau luata in chirie in localitatea unde a castigat alegerile. In informatia de la CEC, aceasta scrie ca are actiuni de 4,6 la suta la Unibank si o cota de 51 de procente la SRL-ul “Play Inn”.

Directorul AVIA-Invest, a incasat în doi ani 1 609 948 mii de lei de la locul de munca, adică 67 de mii de lei pe luna, detine jumatate dintr-un apartament, valoarea caruia nu este indicata si conduce un Porshe Cayenne din 2013 in valoare de 68 de mii de euro. Pentru Jardan, cel care canta saptamana trecuta cu Stas Mihailov pe aceeasi scena, nu indica alte bunuri.

Partidul Sor va fi al cincilea in buletinele de vot din 24 februarie. Liderul formatiunii şi primul pe lista de candidaţi, Ilan Sor, care a obţinut fără certificatul de integritate, a fost condamnat la 7 ani si jumatate de inschisoare in iunie 2017.

In aceeasi zi, el a fost eliberat din arest la domiciliu si se afla in libertate si astazi, dar sub control judiciar, pana la pronuntarea sentintei Curtii de Apel Cahul.