Ilan Sor, care spune ca este multumit de rezultatele alegerilor vrea ca deputatii sa primeasca mai multe imputerniciri - VIDEO

Ilan Sor a refuzat sa vorbeasca astazi despre cum va functiona viitorul parlament, si nu a vrut sa raspunda la nicio intrebare adresata de jurnalisti. Acesta spune ca-si doreste ca viitorii deputatii sa aiba mai multe imputerniciri si sa se transforme intr-un fel de guvernatori astfel incat pe langa dreptul de a propune legi, sa poata interveni ca sa rezolve probleme ale comunitatii cum ar fi proiecte de infrastructura.

Ilan SOR, LIDERUL PARTIDULUI SOR: 'Imi este foarte placut, vreau sa-i felicit pe locuitorii celor doua circumscriptii in care a castigat partidul Sor, acolo oamenii vor trai ca in Monaco si totul va fi bine.”

Sor s-a aratat multumit de rezultatele alegerilor.

Ilan SOR, LIDERUL PARTIDULUI SOR: "Constat ca in sfarsit Moldova s-a trezit si oamenii pun accent nu pe politicieni cu promisiuni desarte si geopolitica, dar si pe managerii adevarati care au obtinut fapte concrete.”

Daca alegerile vor fi validate, iar Ilan Sor va ajunge in parlament, acesta nu va mai fi obligat sa se prezinte la sedintele de judecata in dosarul sau de la Curtea de Apel Cahul pentru ca acestea vor fi suspendate pe durata mandatului, spune expertul in drept consitutional, Nicolae Osmochescu.

Nicolae OSMOCHESCU, EXPERT IN DREPT CONSTITUTIONAL: "Numai Procurorul General poate solicita Parlamentului ridicarea imunitatii Parlamentare. Procurorul general prezinta probele, cererea de ridicare a imunitatii parlamentare. “

Totusi, avocatul lui Sor, Denis Ulanov, spune ca mandatul de deputat pe care ar putea sa-l obtina clientul sau, nu va influenta mersul dosarului si ca acesta se va prezenta la toate sedintele de judecata. Primarul degrevat de Orhei, este condamnat la 7 ani si jumatate de inchisoare de prima instanta, in dosarul fraudelor de BEM.

In februarie curent, dosarul acestuia a fost transferat de la Curtea de Apel Chisinau la cea de la Cahul. De atunci sedintele de judecata au fost amanate de mai multe ori, ceea ce i-a facut pe expertii Centrului de Resurse Juridice sa afirme ca poate fi vorba despre un caz de justitie selectiva.