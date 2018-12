Ilan Sor la Orhei, Marina Tauber la Ivancea, Petru Jardan la Botanica, iar Reghina Apostopova in sectorul Rascani al capitalei. Partidul SOR a publicat lista candidatilor in circumscriptiile uninominale - VIDEO

Lista este formata din 46 de persoane - 35 barbati si 11 femei. Condamnat la inchisoare pentru fraudele de la BEM, Ilan Sor va candida pe circumscriptia numarul 18 din care face parte orasul Orhei si cateva sate din Calarasi.

Vicepresedinta partidului Marina Tauber va candida pe cea cu numarul 19 — Ivancea, unde sunt incluse mai multe sate din raionul Orhei, Rezina, Criuleni si Dubasari. Tot din aceasta circumscriptie face parte si comuna Jora de Mijloc, acolo unde Tauber este primar. Iar Petru Jardan, administratorul companiei Avia Invest, care gestioneaza

Aeroportul International Chisinau, va candida in circumscriptia 23 — care include sectorul Botanica al capitalei. La Nisporeni, circumscriptia pe care candideaza liderul PD, Vlad Plahotniuc, partidul Sor nu are niciun candidat.

Ieri, Ilan Sor a depus actele la CEC pentru a inregistra partidul pe care il conduce in cursa pentru parlamentare, iar in lista candidatilor in circumscriptia nationala la functia de deputat, a fost inclus si unul din avocatii primarului de Orhei, Denis Ulanov. Partidul Sor va fi pe locul cinci in buletinele de vot. Primul va fi Partidul Democrat, urmat de blocul ACUM, PCRM si PSRM.